Хабаровск, 12 декабря, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Заведующий детским садом и инструктор по физкультуре после инцидента с выдачей грамот с символикой Украины на соревнованиях в хабаровской школе решили покинуть занимаемые должности. Они сами написали заявления об увольнении. Об этом 12 декабря сообщил мэр города Сергей Кравчук.

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Он добавил, что проверка всех обстоятельств случившегося продолжается.

«Однако уже сейчас очевидно, что дети ― участники состязаний ― невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо», ― подчеркнул мэр в сообщении в Telegram-канале.

Он принёс извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям. Детям выдали новые грамоты. Кравчук добавил, что принял решение провести дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений Хабаровска.

В управлении образования Хабаровска ранее сообщили, что воспитанники хабаровского детского сада № 137, где проводили встречу команд дошкольного возраста по пионерболу, получили грамоты с украинским гербом. В ведомстве произошедшее назвали недопустимой ситуацией.

Шаблон грамоты в интернете скачала инструктор по физкультуре детского сада № 122, потом она распечатала грамоту и принесла на соревнования. С сотрудниками образовательного учреждения провели беседы, начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Липецкой области на детском празднике организаторы в качестве музыкального сопровождения поставили песню в исполнении украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, «Ще не вмерла Україна» («Не погибла ещё Украина»). На кадрах размещённого в Сети видео видно, как дети весело отплясывали под эту композицию вместе с ведущими, одетыми в костюмы Хагги Вагги (персонажи хорор-игры).

Такой необычный праздник состоялся в городе Грязи на банкете в кафе «Виктория», который проводила местная компания «Праздник детства». Менеджер компании сообщила, что фирма будет разбираться в произошедшем, подчеркнув, что «бессмертия Украине они не желают».

Подобный инцидент произошёл в мае в Краснодаре. В одном из клубов города разразился скандал с исполнением той же песни Верки Сердючки со строчкой из гимна Украины. Мэр города Евгений Наумов поручил проверить работу всех караоке-клубов во избежание повторения инцидента. Полиция начала проверку.

В караоке-клубе, где произошёл инцидент, заверили, что гостям «принципиально не дают» петь песни на украинском языке, но в тот день звукорежиссёр не успел вовремя отреагировать на то, что в песне Верки Сердючки, где все куплеты поются на русском языке, припев звучит на украинском и имеет недопустимый смысл. С персоналом провели соответствующую работу, чтобы подобное не повторялось.