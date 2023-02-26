Грязи, Липецкая область, 26 февраля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В Липецкой области на детском празднике организаторы в качестве музыкального сопровождения поставили песню в исполнении украинского артиста Андрей Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, «Ще не вмерла Україна» («Не погибла ещё Украина»). Видео с кадрами торжества разместил телеграм-канал Shot.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

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Дети весело отплясывали под эту композицию вместе с ведущими, которые были одеты в костюмы Хагги Вагги (персонажи хорор-игры).

По данным телеграм-канале, такой необычный праздник состоялся в городе Грязи на банкете в кафе «Виктория», который проводила местная компания «Праздник детства». Менеджер компании сообщила, что фирма будет разбираться в произошедшем, подчеркнув, что «бессмертия Украине они не желают».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, провёл концерт в Испании в поддержку вооружённых формирований Украины. Во время выступления он выкрикивал со сцены русофобские фразы.

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Напомним, в декабре 2022 года российские маркетплейсы и интернет-магазины начали изымать из продажи игрушки Хагги Вагги. Ранее Роскачеством в них было обнаружено повышенное содержание фенола, они были признаны небезопасными.