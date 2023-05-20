Краснодар, 20 мая, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Скандал с исполнением песни Верки Сердючки (образ в котором выступает певец Андрей Данилко) в одном из клубов Краснодара получил продолжение. Мэр города Евгений Наумов поручил проверить работу всех караоке-клубов во избежание повторения инцидента. Об этом 20 мая сообщили в мэрии краевого центра .

Как сообщалось ранее, видео с исполнением посетителями клуба «Ля-Мажор» песни со словами «Ще не вмерла Украина» из песни Верки Сердючки появилось в соцсети. Между тем это строчка из государственного гимна Украины.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами. Полиция проводит проверку.

«Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с текстом «Ще не вмерла Украина». Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов», — сказано в сообщении мэрии.

Как прокомментировали ситуацию в караоке-клубе, где произошёл инцидент, гостям «принципиально не дают» петь песни на украинском языке, но в тот день звукорежиссёр не успел вовремя отреагировать на то, что в данной песне Сердючки, где все куплеты поются на русском языке, припев звучит на украинском и имеет недопустимый смысл. С персоналом провели соответствующую работу, чтобы подобное не повторялось.

Как сообщало ИА Регнум, после случая с песней Верки Сердючки, которую исполнили посетители караоке-заведения в Краснодаре, местная полиция организовала проверку, о чём уведомили в краевом управлении МВД.

Ранее та же песня Сердючки прозвучала на детском празднике в Липецкой области в кафе «Виктория», который проводила местная компания «Праздник детства». Организаторы поставили песню в качестве музыкального сопровождения. После инцидента менеджеру компании пришлось разбираться в случившемся, так как, по её словам, «бессмертия Украине они не желают».