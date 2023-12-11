Хабаровск, 11 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Воспитанники хабаровского детского сада получили грамоты с украинским гербом. Инцидент произошёл в муниципальном детском саду № 137, сообщили в управлении образования Хабаровска.

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Там проводили встречу команд дошкольного возраста по пионерболу.

В управлении образования произошедшее назвали недопустимой ситуацией. В соревнованиях участвовали несколько детских садов, но каждый из них самостоятельно готовил грамоты.

«Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — пояснили в ведомстве.

Грамоты забрали. Проводится проверка и беседы со всеми сотрудниками образовательных учреждений. Им предстоит сдать экзамены на знания российской символики. Уточняется, что в отношении руководства сада и сотрудников примут меры, в том числе дисциплинарные.

Как сообщало 28 ноября ИА Регнум, учителя одной из элитных московских гимназий отстранили от работы с детьми за нарисованную свастику. Директор Евгений Скуднов пояснил, что такие меры руководство приняло из-за рисунка свастики и украинского лозунга. Их преподаватель изобразил на доске во время урока информатики в девятом классе.