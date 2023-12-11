Анкара, 11 декабря, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Анкара готова поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс в случае, если Вашингтон выполнит своё обещание в отношении поставок истребителей F-16. Об этом 11 декабря со ссылкой на источники сообщила газета Hürriyet.

Sra Karla Parra/U. S Air/Global Look Press

«Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, были достигнуты положительные результаты», — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что «тайное эмбарго» на поставки вооружения, введенное против Турции некоторыми странами, отменили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 декабря пожаловался на отсутствие поставок со стороны США оплаченных истребителей F-16. Причём, как отметил турецкий лидер, Греция в аналогичной ситуации их получает.

В июле 2022 года палата представителей Конгресса США приняла поправку, запрещающую продавать Турции новые самолёты F-16 и компоненты для них, пока страна нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турцию исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Reuters написало о том, что Турция проинформировала Североатлантический альянс, что не сможет ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Некоторые представители альянса рассчитывали, что к этому времени Швеция уже сможет стать членом альянса.

Источник в турецком Великом национальном собрании (парламенте) 15 ноября заявил, что Анкара может завершить ратификацию договора о членстве Швеции в НАТО до конца нынешнего года. Он отметил, что в данный момент Турция видит позитивный фон для такого решения, так как Стокгольм демонстрирует конструктивный подход в этом вопросе.

25 октября турецкий парламент подписал проект о ратификации членства Швеции в НАТО. Свою подпись под документом поставил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

Эрдоган 23 ноября внёс на рассмотрение в парламент республики протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. После подписания документ отправят на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции.