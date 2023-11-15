Анкара, 15 ноября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Турция может завершить ратификацию договора о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО) до конца нынешнего года. Об этом 15 ноября заявил источник в турецком Великом национальном собрании (парламенте).

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, которые привело «РИА Новости», 16 ноября комиссия парламента по иностранным делам начнёт рассматривать заявку Швеции на вхождение в альянс.

Источник уточнил, что в данный момент Анкара видит позитивный фон для такого решения, так как Стокгольм демонстрирует конструктивный подход в этом вопросе.

«В случае отсутствия эксцессов, способных повлиять на ситуацию, есть надежда завершить процесс до конца года», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ передали в парламентский комитет по иностранным делам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Швеция полностью готова к вступлению в альянс, так как выполнила все обязательства и внесла необходимые изменения в законодательство. Он уточнил, что надеется на быстрое одобрение вступления Швеции в НАТО турецким парламентом.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля 2023-го, она стала 31-м членом альянса. Турция выступила против принятия Швеции из-за массовых выступлений в Стокгольме против политики Анкары и акций по осквернению Корана.