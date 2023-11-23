Анкара, 23 ноября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Турция проинформировала Североатлантический альянс, что не сможет ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает 23 ноября Reuters.

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По данным агентства, комиссия по иностранным делам парламента Турции может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября.

Отмечается, что некоторые представители альянса рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября турецкий парламент подписал проект о ратификации членства Швеции в НАТО. Свою подпись под документом поставил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

Сроки возможного одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО стали известны 15 ноября. Процесс ратификации протокола о членстве скандинавской страны завершится до конца 2023 года в случае отсутствия каких-либо эксцессов, которые могли бы повлиять на ситуацию.