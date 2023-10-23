Москва, 23 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент республики протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает администрация турецкого президента.

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«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внёс его в парламент 23 октября», — передаёт турецкая газета Hürryet со ссылкой на администрацию президента Турции. После подписания документ будет отправлен на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции.

Анкара в июле согласилась передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. Перед этим Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить ратификацию заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс (НАТО), а выход из НАТО является для Турции вопросом жизни и смерти. По его мнению, после выхода из альянса страна сумеет объединить и консолидировать свой внутренний фронт.

Как передавало ИА Регнум, по мнению политолога Владимира Корнилова, размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу. По его словам, США и их союзники продолжают раскручивать ситуацию с военными базами, а Швеция с давних пор была на позиции «почти в НАТО».