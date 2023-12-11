Манила, 11 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России прибыл в порт столицы Филиппин, сообщили 11 декабря в российским посольстве.

РИА Новости/ Министерство обороны РФ Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц»

«Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», — процитировало представителя посольства России на Филиппинах агентство ТАСС.

Уточняется, что филиппинские военные посетят прибывшие в порт российские корабли. Представители МИД и парламента Филиппин также примут участие в экскурсии.

Ожидается, что посол России на Филиппинах Марат Павлов выступит с приветственным словом перед российскими военными моряками.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота 7 октября вышел из Владивостока в дальний поход. Российские корабли 23 октября прибыли в индонезийский порт Танджунг Перак.

В ноябре они зашли в порт Читтагонг в Бангладеш и в индийский порт Вишакхапатнам. Также они побывали в Таиланде и Камбодже. В начале декабря отряд совершил визит во Вьетнам.