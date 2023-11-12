Дакка, 12 ноября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных судов Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц» и танкера «Печенга» зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Отмечается, что корабли пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью этой южноазиатской страны.

Уточняется, что российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека. Предыдущий их заход в Бангладеш произошёл 50 лет назад для проведения уникальной операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг.

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий, слова которого приводит агентство, пояснил, что тогда отряд российских кораблей зашёл в республику, чтобы фактически спасти молодое государство, получившее независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы.

По его словам, акватория порта после войны за независимость была заминирована, также были затоплены десятки судов. Мантыцкий отметил, что руководство республики обращалось к разным государствам с просьбой помочь решить данную проблему. Некоторые из стран согласились, но за очень большие деньги, которых у республики не было. Только СССР согласился помочь стране из гуманитарных соображений.

Как передавало ИА Регнум, ранее отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» зашёл в индонезийский порт Танджунг Перак города Сурабая в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уточняется, что во время стоянки кораблей в порту проведут совместные спортивные и культурные мероприятия с участием моряков Индонезии и России.

Тихоокеанский флот пополнился ракетными кораблями. Два малых ракетных корабля проекта 22 800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев» — спущены на воду на входящем в Объединённую судостроительную корпорацию Амурском судостроительном заводе. Новые боевые корабли, построенные в Комсомольске-на-Амуре, предназначены для Тихоокеанского флота.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 — носители универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковых ракет «Циркон». Небольшие размеры и водоизмещение позволяют им действовать в ближней морской зоне и проходить по речным коммуникациям.