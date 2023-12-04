Ханой, 4 декабря, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершил деловой визит в международный порт Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа и взял курс на Филиппины, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что 2–3 декабря российские военные встретились с командованием четвёртого военно-морского района Вьетнамской народной армии (ВНА), а также руководством Народного комитета провинции Кханьхоа и провели товарищеские спортивные соревнования.

Вьетнамская стороны приветствовала визит отряда российских боевых кораблей, он послужит на благо укрепления традиционно дружеских отношений между ВС и народами двух стран, сообщили представители командования четвёртого военно-морского района ВНА и Народного комитета Кханьхоа.

Как сообщало ИА Регнум, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл во вьетнамский международный порт Камрань 2 декабря. В церемонии встречи российских боевых кораблей приняли участие генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме.

В ходе церемонии генконсул указал на особое значение заходов российских кораблей в Камрань.