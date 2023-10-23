Джакарта, 23 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индонезийский порт Танджунг Перак в рамках делового захода. Об этом 23 октября сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» зашёл в индонезийский порт Танджунг Перак города Сурабая в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уточняется, что во время стоянки кораблей в порту проведут совместные спортивные и культурные мероприятия с участием моряков Индонезии и России.

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«Заход отряда кораблей ТОФ в порт Танджунг Перак проходит в рамках укрепления партнёрства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Пребывание экипажей в иностранном порту продлится несколько дней, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Тихоокеанский флот пополнился ракетными кораблями. Два малых ракетных корабля проекта 22 800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев» — спущены на воду на входящем в Объединённую судостроительную корпорацию Амурском судостроительном заводе. Новые боевые корабли, построенные в Комсомольске-на-Амуре, предназначены для Тихоокеанского флота.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 — носители универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковых ракет «Циркон». Небольшие размеры и водоизмещение позволяют им действовать в ближней морской зоне и проходить по речным коммуникациям.

В России разработали новый проект стратегической атомной подводной лодки. Как заявил заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов, концепт должен быть реализован в «среднесрочной перспективе». С его слов, проект подлодки получил название «Арктур».