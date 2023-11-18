Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Владивосток, 18 ноября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыл в индийский порт Вишакхапатнам, где пробудет на стоянке до 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.
«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия», — говорится в сообщении.
Корабли пробудут в индийском порту до 20 ноября. На главной базе восточного флота ВМС состоялась церемония торжественной встречи кораблей ТОФ, для российских моряков проведут протокольные, культурные и спортивные мероприятия, добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября отряд боевых кораблей ТОФ зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш. Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти 50 лет.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота 23 октября в рамках делового захода прибыл в порт Танджунг Перак в Индонезии. Российские корабли прибыли в индонезийский порт в рамках укрепления партнёрства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.