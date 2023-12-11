Вашингтон, 11 декабря, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен 12 декабря встретиться в Вашингтоне со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Он настроен убедить республиканца встать на сторону конгрессменов, которые намерены продолжать финансировать Украину и её военные нужды. О планах Зеленского сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Предполагается, что Зеленский и Джонсон встретятся один на один.

Кроме того, украинский лидер готовится к аудиенции президента США Джо Байдена и разговору с сенаторами всё по тем же финансовым вопросам.

Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил сообщение издания.

«Вместе с командой буду в Вашингтоне — запланированы встречи, переговоры. Президент Байден, Конгресс. Весомые вещи. Каждый день, каждый час используем, чтобы дать Украине больше защиты, больше силы», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, Сенат Конгресса США ожидает 12 декабря очного выступления Владимира Зеленского. Инициаторами встречи стали лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Власти США должны принудить Зеленского к мирным переговорам с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.

По мнению политика, США уже достаточно отправили Украине денег.

4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около $100 млрд. Из общей суммы Киеву планируют направить $60 млрд в виде военной и гуманитарной помощи.