Вашингтон, 11 декабря, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США ожидает 12 декабря очного выступления украинского лидера Владимира Зеленского, сообщили в аппарате верхней палаты американского законодательного органа.

president.gov.ua Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США

Отмечается, что лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл пригласили Зеленского выступить перед полным составом конгрессменов.

Речь политика перед американскими депутатами запланирована на 09:00 по местному времени (17:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но отменил всё в последний момент. Журналисты американской газеты The Washington Post назвали отступлением Зеленского его отказ выступить в Конгрессе США. Такое решение главы киевского режима, по их мнению, было весьма необычно.

В Киеве отмену выступления Зеленского перед конгрессменами обозначили как изменение ситуации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, руководство страны воспользуется такой возможностью в следующий раз.

В офисе Зеленского заявили о предстоящем 11 декабря его рабочем визите в США. Глава киевского режима был приглашён президентом США Джо Байденом для встречи в Белом доме 12 декабря.

Предыдущее очное выступление Зеленского в Конгрессе США состоялось 22 декабря 2022 года. Тогда он уверял представителей законодательного органа в победе Киева над Москвой и подарил конгрессменам флаг Украины.