Вашингтон, 5 декабря, 2023, 02:36 — ИА Регнум. В Сенате США демократы и республиканцы не смогли достичь соглашения при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса главы Белого дома Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей Конгресса.

Lawrence Jackson Сенат США

«Переговоры в Сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились», — говорится в материале.

Представители Республиканской партии заявили, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. Демократы, по словам источника, раскритиковали политических противников, указав на их действия под диктовку экс-президента США Дональда Трампа.

Так, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил о желании однопартийцев пойти на уступки, но они не видят заинтересованности от республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Bloomberg, голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15-го числа сенаторы уйдут на рождественские каникулы. Пока американские законодатели пытаются прийти к компромиссу в вопросе охраны южной границы США.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России. Янг при этом подчеркнула, что выделение денег Киеву принесёт пользу также и американской экономике. В частности, это должно укрепить оборонную промышленность США, поскольку старые системы вооружения отправят Украине и заменят новыми.