Вашингтон, 11 декабря, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Власти США должны принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению политика, США уже достаточно отправили Украине денег.

«Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — считает Гетц.

Мэтт Гетц регулярно выступает против финансирование киевского режима и его армии.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он напомнил, как в Киеве признались в том, что к ним в 2022 году приехал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и заявил о нежелании о чём-либо договариваться.

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.

Он своё мнение пояснил тем, что дополнительные траты на Украину идут в отсутствии у Белого дома «внятной стратегии».