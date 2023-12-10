Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет продолжать активные боевые действия против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа не менее двух месяцев. Об этом сообщило израильское радио Kan со ссылкой на источник.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

По его данным, израильские власти в течение двух месяцев будут пытаться освободить похищенных 7 октября заложников посредством сделок, однако даже после завершения интенсивных боевых действий договорённости с движением ХАМАС не рассматриваются. Израильские военные будут продолжать локальные операции в секторе Газа, отметил источник радио.

Кроме того, в течение этих двух месяцев Израиль разрешит некоторым жителям анклава вернуться обратно в свои дома, потому что на этом настаивают американские власти, а также подобный шаг совпадает с оперативной необходимостью, подчеркнуло радио.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря представители США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин разочарован тем, что Штаты наложили вето на проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня в Газе. Он отметил, что два месяца войны принесли «беспрецедентное число смертей и разрушений». КНР безоговорочно выступает за немедленное прекращение огня, добавил дипломат.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля. 8 декабря, по его словам, станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Полянский обвинил США в цинизме и назвал соучастниками безжалостной израильской бойни.