Вашингтон, 9 декабря, 2023, 01:13 — ИА Регнум. США своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине, заявил 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор ещё тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — сказал российский дипломат.

Полянский подчеркнул, что сегодняшний день станет одним из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока.

Цинично сказанные неоднократно пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и порядках говорят лишь о том, что настоящую цену им можно увидеть сейчас, когда два члена СБ ООН предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни, отметил зампостпред.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря США наложили вето в СБ ООН на резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников без предусловий.

Проект, соавторами которого выступили 98 стран, поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа были Россия и Китай.