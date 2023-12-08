Штат Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза 8 декабря заявил, что Китай разочарован тем, что Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Он отметил, что два месяца войны принесли «беспрецедентное число смертей и разрушений».

«Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект был заветирован США», — сказал Цзюнь.

Постпред также добавил, что КНР безоговорочно выступает за немедленное прекращение огня.

Как сообщало ИА Регнум, представители США заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.

Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

США своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине, заявил 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.