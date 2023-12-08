Вашингтон, 9 декабря, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Представители США на заседании Совета Безопасности ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Заседание состоялось 8 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

В документе дипломатов из ОАЭ содержались требования немедленного прекращения огня, а также освобождения всех заложников без предусловий, обеспечения гуманитарного доступа в анклав. Кроме того, законопроект отражал глубокую обеспокоенность из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и страданий палестинского народа.

Соавторами проекта выступили 97 стран-членов ООН.

Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. Конгрессмены поддержали оказание Израилю помощи в размере 14,3 млрд долларов. Проект утвердили 226 членов палаты, против выступили 196.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский 8 декабря на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что действия палестинского движения ХАМАС 7 октября не способны оправдать преступлений Израиля против человечности в секторе Газа. Несоблюдение гуманитарного права одной стороной конфликта не освобождает другую от ответственности. От Запада не последует должной оценки происходящего, поскольку никто не пойдёт против своих хозяев и их союзников, добавил дипломат.

Полянский 13 ноября осудил действия ХАМАС, при этом он указал на нарушение израильской стороной международного гуманитарного права. По его словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке обнажило двойные стандарты западных стран, не желающих обсуждать его и осуждать действия Израиля в Газе.