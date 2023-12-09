Брянск, 9 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба, задержана по подозрению в халатности, сообщил 9 декабря источник «РИА Новости».

Андрей Мазунин/РИА Новости

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Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя ученица принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым помогали специалисты федеральных клиник.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. Отца девочки, а также директора охранного предприятия, в ведении которого была школа, и сотрудницу охраны гимназии тоже задержали.

В прокуратуре сообщили, что предметом проверки станет также соблюдение норм безопасности. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены они не были.