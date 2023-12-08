Брянск, 8 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, директора охранного предприятия, в ведении которого была школа, а также охранницу учебного заведения задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Надежда Михеева/ТАСС

В материале сказано, что в ночь на 8 декабря были задержаны гендиректор частного охранного предприятия (ЧОП) «Экскалибур» Сергей Поддубный, охранница школы Галина Черткова и отец нападавшей восьмиклассницы.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря ученица 8-го класса принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

После проверки в МВД заявили, что ружьё брянская школьница взяла у своего отца. Оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях.

Вечером 7 декабря вертолёт Ми-8 прибыл в Брянск за двумя ранеными. В полёте до Москвы пострадавших сопровождала сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

После прилёта в столицу Минздрав сообщил, что пострадавшие и эвакуированные в Москву перенесли полёт нормально.