Вашингтон, 8 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не способны оправдать преступлений Израиля против человечности в секторе Газа, заявил 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН на тему ситуации на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в сектора Газа», — сказал российский дипломат.

По словам Полянского, несоблюдение гуманитарного права одной стороной конфликта не освобождает другую от ответственности. Кроме того, он напомнил о статье 51 Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям, в которой прямо запрещаются нападения на гражданское население или на отдельных лиц в порядке репрессалий.

При этом со стороны Запада не последует должной оценки происходящего, поскольку никто не пойдёт против своих хозяев и их союзников, добавил первый зампостпреда.

Как сообщало ИА Регнум, также Полянский назвал военным преступлением израильских властей, если они решат затопить тоннели ХАМАС в Газе. Россия разочарована тем, что за время конфликта в анклаве Совет Безопасности ООН ни разу не потребовал прекращения огня в регионе, добавил дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что непрекращающиеся обстрелы ЦАХАЛ, отсутствие убежищ и предметов первой необходимости совсем скоро приведёт к тому, что общественный порядок в Газе окончательно рухнет. При атаках Израиля доставка даже ограниченной гуманитарной помощи невозможна, сказал он. Генсек призвал членов СБ ООН оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.