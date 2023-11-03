Вашингтон, 3 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. Об этом 2 ноября сообщило издание The Hill со ссылкой на результаты голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что нижняя палата Конгресса США одобрила предоставление Израилю помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Проект поддержали 226 членов палаты, против выступили 196.

При этом ранее сообщалось, что президент Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если палата представителей Конгресса не придёт к решению об одновременном выделении средств Украине. В бюджетном управлении Белого дома подчеркнули, что прекращение поддержки Киева станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру».

Как передавало ИА Регнум, 20 октября Байден направил в Конгресс США запрос о выделении бюджета на помощь Украине и Израилю. Американский лидер посчитал необходимым потратить на поддержку Киева 61 миллиард долларов и ещё 14,3 миллиарда долларов — на помощь Тель-Авиву.