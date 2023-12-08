Москва, 8 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Де-факто предвыборная кампания Владимира Путина началась, де-юре — ещё нет, для этого Путин сначала должен зарегистрироваться в качестве кандидата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но он ещё выполнит все необходимые формальности, заявил Песков, отвечая на вопрос, можно ли этот день назвать стартом предвыборной кампании Путина.

«Если вы хотите говорить де-факто, наверное, да, если вы хотите говорить де-юре, то нет», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин ещё не зарегистрирован кандидатом.

«Мы ещё сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», — пояснил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, заявил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но сейчас такое время, что он счёл необходимым баллотироваться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851627" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер вызывает доверие и только у 17,3% — нет.

Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на проведённый соцопрос, ранее сообщила, что порядка 70% граждан России считают, что президент должен баллотироваться на новый срок.

Голосование на выборах президента России в 2024 году впервые будут многодневным. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.