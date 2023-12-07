Москва, 7 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Порядка 70% граждан России считают, что президент Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на проведённый соцопрос.

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Путин

«Большинство россиян — 70% — уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Сейчас очень важно восприятие политика», — сказала директор.

В ходе дискуссии экспертов ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Паутова отметила, что респонденты, отвечая на вопрос об эмоциях, которые вызывает у них Владимир Путин, чаще всего называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.

74% опрошенных высказали уверенность в том, что Путин понимает заботы простых людей, а его работа отвечает интересам всех россиян, добавила Паутова.

В свою очередь руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов предоставил результаты другого соцопроса, согласно которому 84% россиян считают выборы президента России важным событиям для себя лично, а 89% опрошенных — важным для всей страны.

Кроме того, согласно проведённым исследованиям, 78% респондентов уже сейчас готовы пойти на избирательные участки. Это говорит о значимости предстоящих выборов президента РФ, заключил Мамонов.

В ходе дискуссии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил, что общественный запрос на выдвижение Путина только растёт.

«В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в специальной военной операции, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути», — подчеркнул Мартынов.

Доцент отметил, что на политической арене в России нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому можно было доверить управление страной, которая проходит серьёзные испытания.

Более того, будущие выборы президента России будут ценностно мотивированными. Такой оценкой поделился политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

«Данные социологических опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах. С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага», — заявил политолог.

Рудаков указал на то, что избирателям важно воспользоваться своим правом выбора с точки зрения личных интересов и стремления обеспечить надёжное будущее для своих детей и близких. Немаловажную роль играет и патриотизм, заключил эксперт.

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Запад попытается вмешаться в предстоящие выборы, как он делал это ранее.

Согласно оценке Кузнецова, выборы президента в 2024 году будут также проходить в контексте внешнеполитических отношений. Противники России с целью стратегического поражения попытаются использовать разные. По его мнению, они могут не признать итоги выборов, организовать провокации, или утверждать, что выборы были «нечестные и неправильные».

«Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счёт высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — заключил руководитель совета.

В завершение дискуссии эксперты указали на то, что все социологические исследования говорят о высоком общественном запросе на то, чтобы Владимир Путин не покидал свой пост, и насколько высока важность выборов для населения.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что никаких заявлений президента России Владимира Путина об участии в выборах главы государства в 2024 году не было, поэтому по вопросу о его возможном участии в выборах необходимо набраться терпения.

В этот же день Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с принятым постановлением о начале проведения выборов президента России дан старт избирательной кампании. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, достойно проведённые выборы президента РФ будут гарантом укрепления России.