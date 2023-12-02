Москва, 2 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны ЕС вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ, а Россия становится заметным игроком на мировом рынке сжиженного газа, уже уверенно входя в первую тройку его поставщиков. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 декабря заявил директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета El Mundo сообщила, что к концу 2023 года Испания может закупить у России рекордное количество сжиженного природного газа.

Как отметил Понкратов, Испания наряду с Нидерландами ещё до массированного отказа стран ЕС от поставок российских энергоносителей обладала развитыми мощностями по приёму и регазификации СПГ. Трубопроводным транспортом Испания получала газ из Алжира по двум газопроводам — «Магриб-Европа» и Medgaz. С середины 2021 года поставки по первому из них прекратили из-за конфликта Алжира с Марокко, по территории которого проходит этот газопровод. Поэтому Испания вынуждена добирать дополнительные объёмы газа на рынке СПГ, имея профицит мощностей по регенерации газа.

«И вполне логично для Испании, чья государственная компания Naturgy имеет долгосрочный контракт с «Новатэком» на поставку СПГ с его арктических проектов с весьма комфортной ценовой формулой, усилить взаимодействие в области расширения поставок газа. Эта тенденция зародилась ещё в 2021 году и получила развитие в 2022–2023 годах, когда объёмы поставок российского газа в Испанию ставили рекорды месяц к месяцу», — рассказал экономист.

Понкратов подчеркнул, что Мадрид может позволить себе проводить весьма независимую внешнюю политику в рамках ЕС. Кроме того, Испания, имея тлеющие внутренние очаги напряжённости в наиболее промышленно развитых регионах, не склонна провоцировать население на протестные выступления, создавая дефицит энергоресурсов или ощутимо за них переплачивая, если есть очевидная возможность купить российский газ дешевле.

Экономист подчеркнул, что рынок СПГ обладает абсолютно другой механикой по сравнению с рынком трубопроводного газа. Между точкой загрузки и точкой регазификации находящийся в метановозе газ может несколько раз сменить владельца и даже маршруты следования.

«Пример этого мы видели при первой поставке СПГ с проекта «Арктик-Газ», когда добытый «Новатэком» газ был перепродан пять раз и метановоз изменил маршрут минимум 8 раз», — напомнил Понкратов.

По его словам, расчёт стран ЕС на замещение выбывших объёмов российского трубопроводного газа поставками СПГ из США не оправдался, так как европейские потребители осознали, что цены на энергоносители вдруг стали ощутимо выше, и пострадала ритмичность поставок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным El Mundo, Россия, поставившая только в сентябре столько газа, сколько за весь 2022 год, стала третьим по величине поставщиком углеводородов в Испанию. При этом зависимость Испании от России как экспортёра увеличилась за пять лет в шесть раз.

Также есть сведения, что импорт российского газа в Испанию увеличился на 151% в феврале 2023 года. Россию опередили лишь Алжир и США, два традиционно крупных экспортёра газа в Испанию. А по итогам июня Россия стала первым по объёмам поставщиком газа в Испанию.