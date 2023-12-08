Москва, 8 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Несмотря на происки оппонентов России, её власти смогли справиться со всеми вызовами, благодаря тем проектам и программам, которые запускает правительство РФ в качестве антикризисных мер. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 декабря заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв.

Дарья Драй ИА Регнум

Ранее, выступая на форуме «Россия зовёт!», президент России Владимир Путин высказался за укрепление финансового суверенитета государств, за развитие равноправного партнёрства и призвал к переходу от глобализации к суверенным экономикам.

По мнению Селезнёва, Путин очень чётко сформулировал и изложил новые правила глобальной игры, в создании которых сейчас возникла насущная необходимость.

«Мир меняется стремительно, — согласился профессор. — Прежде существовали правила игры, которые были придуманы коллективным Западом и предложены как панацея и единственно возможный универсальный рецепт. Но этот рецепт работает только в одну сторону. Он был нацелен на то, чтобы коллективный Запад мог успешно жить и существовать за счёт других, действуя по принципу: потреблять больше, чем отдавать миру. Это началось ещё в незапамятные времена эксплуатации колоний».

По словам Селезнёва, в условиях санкционной войны американцы решили сделать кровопускание Европейскому союзу, устранив его как сильного конкурента. И кроме того, сделать так, чтобы весь накопленный европейцами «жирок» достался США. Это нужно Вашингтону для того, чтобы иметь сильные переговорные позиции и занимать в новом многополярном мире одно из ключевых мест.

«Как следствие, возникло осознание необходимости сформулировать новые правила игры, которые российский президент очень чётко обозначил. Эти правила должны быть в духе взаимного уважения, сотрудничества, сохранения идентичности, самобытности, суверенитета, укрепление национальных государств и так далее. Поэтому мне очень понравилось тема этого форума — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Она верно отражает те события, которые происходят в мире», — сказал экономист.

Как полагает профессор, в России эти изменения станут заметны в течение ближайших трёх лет.

«За три года всё очень сильно поменяется в лучшую сторону. И нас ждёт период (около 12 лет) очень серьёзного возвышения и процветания. Продлится ли он ещё дольше — зависит от того, как мы его используем, — убежден Селезнёв. — Что касается всего остального мира, то здесь многое будет решаться путём негласных, закулисных договорённостей».

Селезнёв обратил внимание, что такие структуры, как Международный валютный фонд или Всемирная торговая организация, были прототипами глобальных министерств, которые создавались для развития одного из возможных сценариев глобального мироустройства, который предполагает упразднение национальных государств.

«Поэтому обретение, укрепление и защита национального суверенитета каждой отдельно взятой страны должно происходить с акцентом на свои собственные силы, ресурсы, возможности и резервы. Но самое главное — на собственные правила игры. Иными словами, мы играем по тем правилам, которые удобны нам, а не организации, претендующей на глобальность и глобальное регулирование. Если что-то соответствует нашим национальным интересам, то мы это принимаем. А если нет — отвергаем», — объяснил Селезнёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», заявил, что РФ доказала свою способность устоять в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.

Путин подчеркнул, что мировые экономические отношения меняются, и прежняя модель глобализации уступает место многополярной. В свою очередь Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. США же эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Кроме того, Путин заявил, что Россию больше нельзя назвать «страной-бензоколонкой», так как в структуре экономического роста России всё большую долю занимают несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ.

Между тем финансовая система, в которой преобладают доллар и евро, оказалась дискредитирована. По словам Путина, её в настоящее время с успехом замещает система расчёта в национальных валютах.