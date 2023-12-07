Москва, 7 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС.

«Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. В то время как США, по его словам, эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

«Во главе стоят Соединённые Штаты. Глава ВТБ Андрей Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности», — отметил Путин.

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Он добавил, что элиты Запада пытаются тормозить рост «глобальной периферии», которую они привыкли использовать как колонию. Президент уточнил, что в истории человечества во все времена и во всех сферах кто-то развивался, кто-то затихал, появлялись новые лидеры. Так происходит в мировой экономике и сегодня.

«Элиты западных стран тем не менее, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонии», — сказал Путин.

По его словам, западные элиты для реализации своих планов прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах.

«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — заключил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября, глава государства исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как не зависящего ни от кого государства. Он подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.