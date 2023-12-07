Москва, 7 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Россию больше нельзя назвать «страной-бензоколонкой», это выражение сейчас неприменимо. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава государства отметил, что в структуре экономического роста России всё большую долю занимают несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ.

Во втором квартале 2023 года на их долю пришлось 54% роста экономики, ещё 44% — это обеспечивающие отрасти — торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги.

«Только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пусть кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно ещё пытались об этом говорить», — сказал Путин.

Президент добавил, что российский рынок должен быть открытым и конкурентным, а Россия никого не выгоняет и ни от кого не закрывается. Кроме того, глава государства отметил, что в период санкций российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ заявил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Как уточнил президент, когда Россия становится самодостаточной, тогда будет меньше желающих исключать её из каких-либо организаций и будет больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе.