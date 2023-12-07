Москва, 7 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин

«Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы. Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который сформировался в стране за последние 20 лет. Важным этапом в этом процессе был период после 2014 года, когда против России впервые ввели масштабные санкции. Тогда был сделан акцент на развитии потребительского сектора, укреплении финансовой сферы и создании собственной платёжной инфраструктуры.

Отключая в 2022 году российские банки от систем Visa и MasterCard, Запад рассчитывал на паралич банковского сектора страны из-за невозможности оплаты товаров и прекращения платежей.

Но в действительности граждане и бизнес просто не заметили, как перешли на национальную платёжную систему. Сегодня она успешно работает и развивается. При этом страна перестала платить комиссионные западным компаниям, и они недополучили прибыль.

Путин подчеркнул, что в России активно осваивается собственный рынок, и это даёт положительные результаты.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер также заявил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями, в том числе усилиями самого Запада.