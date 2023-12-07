Москва, 7 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Дарья Антонова ИА Регнум

Путин добавил, что в настоящее время дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

Российский лидер отметил, что западная система устаревает.

«Она настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, привычки ничего по сути не менять, что стала архаичной, во всяком случае становится архаичной», — отметил Путин, добавив, что, по оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации России на Украине Евросоюз отключил от системы SWIFT ряд российский банков, в частности Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия», «Открытие» и др.

Российские банки больше не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России. Теперь кредитные организации используют отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах. ЦБ уточнял, что информацию по таким операциям необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В 2022 году к российскому аналогу системы SWIFT — СПФС — подключились 130 банков и компаний, число пользователей составило 462 организации. При этом среди них 106 нерезидентов из более чем 10 государств.