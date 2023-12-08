Москва, 8 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщит о выдвижении на выборы тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Ну, Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком его решение», — сказал Песков.

Он отметил, что всегда в своей работе Путин опирается на поддержку людей и на связь с ними, преследуя цель повышения уровня благосостояния.

Представитель Кремля добавил, что среди вопросов на прямую линию поступают слова поддержки президента, очень много людей призывают Путина баллотироваться и заявляют о своей полной поддержке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Согласно опросу ВЦИОМ, 78% россиян выразили намерение принять участие в выборах. При этом 61% заявил об этом с полной уверенностью («точно приму»). Ещё 13% планируют определиться с участием ближе к выборам.

Кроме того, согласно опросу фонда «Общественное мнение», 70% граждан России считают, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый президентский срок. Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы.