Москва, 7 декабря, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта. Об этом сказано в постановлении, принятом Советом Федерации РФ 7 декабря.

Новость дополняется

Ранее, 6 декабря, глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совета Федерации (СФ) 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

Как передавало ИА Регнум, глава ЦИК Элла Памфилова 11 сентября заявила, что Центральная избирательная комиссия ведёт подготовку к выборам президента России. Выборы главы государства должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она.

Ранее в ходе встречи со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске Памфилова заявила, что Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы. Глава ЦИК отметила, что к этой деятельности привлекли все центры, в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики. Вместе с тем Памфилова выразила уверенность: явка на предстоящих президентских выборах «будет большая».