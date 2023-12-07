Москва, 7 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Большинство граждан России намерены принять участие в предстоящих выборах президента РФ. Об этом 7 декабря сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Согласно данным опроса, 78% россиян выразили намерении принять участие в выборах. При этом 61% заявил об этом с полной уверенностью («точно приму»). Ещё 13% планируют определиться с участием ближе к выборам. Доля не готовых отдать свой голос составляет 8%.

Кроме того, 54% опрошенных ожидают, что выборы пройдут скорее спокойно, 12% — что скорее бурно. Каждый третий затруднился дать оценку (34%).

Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%).

Как ранее сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с принятым постановлением даты выборов дан старт избирательной кампании. Она добавила, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что достойно проведённые выборы президента во многом будут гарантом укрепления России. Она добавила, что избирательная система РФ обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести выборы именно так, как это требует и ждёт народ.