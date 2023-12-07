Москва, 7 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Достойно проведённые выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России. Об этом 7 декабря заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА Регнум

Она поблагодарила членов Совфеда за принятие постановления о назначении выборов и за обеспечение необходимой законодательной базы.

«Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, её победы в этой беспощадной геополитической битве», — сказала Памфилова.

Она добавила, что избирательная система РФ обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести выборы именно так, как это требует и ждёт народ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Ранее, 6 декабря, глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что Совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совета Федерации (СФ) 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.