Москва, 7 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Решения Центробанка РФ по ключевой ставке менее предсказуемы, чем решения иностранных регуляторов, поэтому необходимо ввести ряд мер, чтобы денежно-кредитная политика страны была более прогнозируемой. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Дарья Антонова ИА Регнум

По мнению Пьянова, одной из таких мер может послужить удлинение срока по возврату к целевой инфляции в четыре процента.

Вторым решением первый зампред назвал учитывание факторов спроса и предложения при принятии решений по ключевой ставке.

Другой мерой может стать совместная работа ЦБ с Росстатом по усовершенствованию разработки состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция, заключил Пьянов в авторской колонке изданию РБК.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк РФ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, повышение ключевой ставки регулятором привело к небольшому укреплению рубля, но отложенный эффект может проявиться лишь через некоторое время.

После повышения ключевой ставки директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать. Такое повышение ставки, по его словам, не полезно для российской экономики, хотя это позволит незначительно снизить инфляцию. Однако в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, этот позитивный эффект сойдёт на нет. Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит, и выпускать продукцию в России станет дороже, сказал эксперт.