Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решений ЦБ
Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке
Москва, 7 декабря, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Решения Центробанка РФ по ключевой ставке менее предсказуемы, чем решения иностранных регуляторов, поэтому необходимо ввести ряд мер, чтобы денежно-кредитная политика страны была более прогнозируемой. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
По мнению Пьянова, одной из таких мер может послужить удлинение срока по возврату к целевой инфляции в четыре процента.
Вторым решением первый зампред назвал учитывание факторов спроса и предложения при принятии решений по ключевой ставке.
Другой мерой может стать совместная работа ЦБ с Росстатом по усовершенствованию разработки состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция, заключил Пьянов в авторской колонке изданию РБК.
Как передавало ИА Регнум, Центробанк РФ 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, повышение ключевой ставки регулятором привело к небольшому укреплению рубля, но отложенный эффект может проявиться лишь через некоторое время.
После повышения ключевой ставки директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать. Такое повышение ставки, по его словам, не полезно для российской экономики, хотя это позволит незначительно снизить инфляцию. Однако в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, этот позитивный эффект сойдёт на нет. Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит, и выпускать продукцию в России станет дороже, сказал эксперт.