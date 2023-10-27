Москва, 28 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Опрошенные «Известиями» эксперты рассуждают, как это повлияет на курс валюты, рынок ценных бумаг, недвижимость и цены в магазинах.

NVO Центробанк

Эксперты сошлись во мнении, что повышение ключевой ставки вынудит банки поднять ставки по вкладам. В основном это касается краткосрочных или среднесрочных продуктов.

Отмечается, что снижение ключевой ставки делает более выгодными кредиты, но снижает привлекательность депозитов. Это стимулирует деловую и потребительскую активности — население и бизнес берут кредиты и активно их расходуют. Это зачастую разгоняет инфляцию за счёт повышенного спроса на различные группы товаров и услуг. Увеличение ставки действует прямо противоположно.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин считает, что решение ЦБ было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3-4 рубля к западным валютам.

«Подъём ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рубля за доллар», — отметил партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «Сбер Страхование жизни» Сергей Рогов отметил, что многих инвесторов интересует вопрос, что ждёт рынок и как решение ЦБ повлияет на ситуацию на нём.

«Первое, о чём сейчас можно говорить, — это то, что облигации с фиксированным купоном просядут в цене», — сказал Рогов, добавив, что ставка по «длинным» облигациям федерального займа (ОФЗ) может вырасти с 12,5% до 13% годовых.

Повышение ставки отразится на рынке вторичного жилья — ставка по коммерческой ипотеке может продолжить расти.

«Возможно и замедление потребительского кредитования, в том числе и ипотечного», — добавил Евгений Шатов.

Предполагается, что цены на бензин могут стабилизироваться. В ЖКХ, скорее всего, произойдёт очередное плановое повышение с нового года. В ценах на потребительские товары ключевую роль играет курс рубля. Так как российская валюта начала укрепляться, то появляются надежды если не на снижение цен, то на их стабилизацию, считают эксперты.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков предположил, что до конца года ставка может стать ещё выше.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября ключевая ставка Центробанка РФ выросла с 13% до 15%. Такое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление в стране значительно усилилось, а устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Темпы роста кредитования остаются высокими.

Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит, и выпускать продукцию в России станет дороже.

Повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Одним из последствий такого повышения ставки стало укрепление рубля.

ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд.