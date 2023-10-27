Москва, 27 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России приведет как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 27 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%.

Перепелица убеждён, что такое повышение ставки не полезно для российской экономики, хотя некоторые положительные эффекты оно даст. Например, позволит незначительно снизить инфляцию. Однако в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, этот позитивный эффект сойдёт на нет.

«Негативные последствия будут преобладать, — уверен Перепелица. — А это сжатие денежной массы, снижение фондовых индексов, удорожание кредитов, увеличение долговой нагрузки на население, бизнес и государство, сокращение производства, повышение издержек для бизнеса. Темпы роста инфляции замедлятся, но несущественно».

Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит и выпускать продукцию в России станет дороже.

Критически решение Банка России оценил и Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его словам, для многих экспертов такое повышение ключевой ставки оказалось весьма неожиданным. Большинство предполагали, что повышение составит всего 1%.

«Повышение ставки до 15% — сигнал участникам рынка о решимости ЦБ не допустить девальвации и разгона инфляции, — сказал Ковригин. — И да, рубль на такой новости заметно окреп. Возможно, что и темпы инфляции чуть уменьшатся. Хотя она у нас и так не заоблачная и вполне укладывается в рамки умеренной — до 10% в год».

Однако минусов, по его мнению, окажется больше.

«Кредиты подорожают, и уменьшится внутренний спрос, а это значит трудности для производителей и экономики в целом», — полагает Ковригин.

Он подчеркнул, что ключевая ставка — это опасный инструмент в борьбе с инфляцией. Кратковременно она позволяет удержать рост цен в приемлемых рамках и не допустить обвала рубля. Но в долгосрочной перспективе это удар по производителю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 октября ключевая ставка Центробанка РФ выросла с 13% до 15%. Такое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление в стране значительно усилилось, а устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Темпы роста кредитования остаются высокими.

Одним из последствий такого повышения ставки стало укрепление рубля. По данным Мосбиржи, на 13:30 мск доллар находился на уровне 92,9 рубля, ускорив снижение до 1,13%.

Однако есть мнение, что экономика РФ нуждается в том, чтобы ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 10–11% при условии, что будет обеспечена устойчивость курса рубля. Кроме того, экономисты предупреждают, что если не повышать ставку, то это будет плохо влиять на курс рубля, а значит и на потребительскую корзину.