Москва, 28 октября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки регулятором привело к небольшому укреплению рубля, но отложенный эффект может проявиться лишь через некоторое время. Такое предположение высказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению эксперта, реакция рубля на повышение ставки достаточна красноречива: произошло довольно существенное укрепление с пробитием вниз уровней в районе 93-93,3 рубля за доллар.

Такая тактика, по словам Миронюка, укрепит рубль и сделает вложения в него более интересными для инвесторов.

При этом не факт, что нынешняя ставка поможет пробить вниз уровень 90 рублей за доллар.

«Предпринятые меры призваны снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против рубля», — отметил аналитик.

Скорый пик ключевой ставки и длительный период сохранения её на высоких уровнях — это перспектива. До конца года ставка ещё может вырасти либо остаться на текущем уровне. Если до 15 декабря проявится торможение инфляции и экономической активности, то ЦБ, вероятно, никаких шагов не предпримет, считает эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых.

Эксперты сошлись во мнении, что повышение ключевой ставки вынудит банки поднять ставки по вкладам. В основном это касается краткосрочных или среднесрочных продуктов.

Отмечается, что снижение ключевой ставки делает более выгодными кредиты, но снижает привлекательность депозитов. Это стимулирует деловую и потребительскую активности — население и бизнес берут кредиты и активно их расходуют. Это зачастую разгоняет инфляцию за счёт повышенного спроса на различные группы товаров и услуг. Увеличение ставки действует прямо противоположно.

Повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.