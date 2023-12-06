Арлингтон, США, 6 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. На фоне задержки в утверждении нового запроса о помощи Киеву шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США с Украиной надолго.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«США твёрдо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго», — сказал Остин, слова которого 6 декабря распространила пресс-служба американского военного ведомства.

По его словам, США и союзники работают над облегчением для Украины производства запчастей для переданных Западом вооружений, пытаясь сделать его более доступным. Это позволит украинцам производить запасные части ближе к местам необходимости и быстрее возвращать важное оборудование в бой, уточнил он.

Шеф Пентагона также подчеркнул, что рассчитывает на скорое утверждение Конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева, который будет включать дополнительные 50 млрд долларов через промышленную базу США.

«Большинство средств вернутся к нам через инвестиции в американский рынок труда, и все эти деньги вернутся через инвестиции в безопасность Америки», — сказал Остин.

Он напомнил, что порядка 27 млрд долларов средств из предыдущей помощи Киеву были инвестированы в различные американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины.

Как передавало ИА Регнум, в сенате США 4 декабря представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о выделении помощи на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, так как не пришли к консенсусу при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом в США.

Кроме того, представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении военной помощи, не получив ответа от демократов на свои предложения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 6 декабря сообщил, что Белый дом отверг требования республиканцев по ужесточению контроля над южной границей США, которые были выдвинуты как условия для продолжения помощи Украине.