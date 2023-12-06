Вашингтон, 6 декабря, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы сорвали «секретный брифинг», организованный по запросу Белого дома, касающийся помощи армиям Украины и Израиля. Как пояснил после демарша журналистам член верхней палаты Конгресса Митт Ромни, сделали они это потому что не получили от оппозиции ответ на свои предложения.

Lawrence Jackson Сенат США

По словам конгрессмена, республиканцы «просто ушли с брифинга», они не собирались сидеть и слушать, как демократы говорят о важности помощи Израилю и Украине.

«Мы это знаем и согласны с этим», — сказал Ромни.

Как сообщало ИА Регнум, в последний момент глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед конгрессменами США.

Выступление перед конгрессменами планировалось днём 5 декабря в режиме видеосвязи в рамках закрытого брифинга. Обращение Зеленского должно было быть перед голосованием по поводу выделения новой помощи ВСУ.

4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов. Из общей суммы Киеву планируют направить 60 млрд долларов в виде военной и гуманитарной помощи.