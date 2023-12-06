В США республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Киеву
Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Киеву
Вашингтон, 6 декабря, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы сорвали «секретный брифинг», организованный по запросу Белого дома, касающийся помощи армиям Украины и Израиля. Как пояснил после демарша журналистам член верхней палаты Конгресса Митт Ромни, сделали они это потому что не получили от оппозиции ответ на свои предложения.
По словам конгрессмена, республиканцы «просто ушли с брифинга», они не собирались сидеть и слушать, как демократы говорят о важности помощи Израилю и Украине.
«Мы это знаем и согласны с этим», — сказал Ромни.
Как сообщало ИА Регнум, в последний момент глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед конгрессменами США.
Выступление перед конгрессменами планировалось днём 5 декабря в режиме видеосвязи в рамках закрытого брифинга. Обращение Зеленского должно было быть перед голосованием по поводу выделения новой помощи ВСУ.
4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов. Из общей суммы Киеву планируют направить 60 млрд долларов в виде военной и гуманитарной помощи.