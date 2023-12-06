Москва, 6 декабря, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Запрет на использование на уроках в школах мобильных телефонов и гаджетов имеет множество плюсов, среди которых в том числе снижение провокаций в отношении учителей и съёмка их на видео. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и гаджетов ученикам на уроках в школах. Далее законопроект должен рассмотреть Совет Федерации.

Омбудсмен Волынец полностью поддержала законопроект и отметила в нём множество плюсов.

«Гаджеты, смартфоны очень сильно отвлекают от учебного процесса. Даже когда взрослый человек находится на каком-то совещании и ему нужно отвлечься на сообщение или звонок, то он, по сути, ментально отсутствует на событии, на котором присутствует физически. А что уж говорить про детей — ребёнок тем более отвлекается, его внимание рассеивается», — подчеркнула Волынец.

Снижение концентрации внимания на уроках имеет серьёзные негативные последствия, которые влекут за собой неуспеваемость учащихся, а затем и низкие показатели на экзаменах. По мнению омбудсмена, в итоге ребёнку приходится с помощью родителей и репетиторов наверстывать упущенное. Кроме того, дети мешают на уроке друг другу телефонами. Но ещё больше проблем смартфоны и гаджеты доставляют учителям, считает Волынец.

«Телефон могли использовать против учителей для каких-то провокаций. Ведь бывали случаи, когда дети намеренно выводили учителя из себя, чтобы потом исподтишка снять его на видео и дальше распространить в интернете. А когда провоцирующего фактора в виде телефона в руках нет, то у детей и нет смысла выводить лишний раз учителя», — отметила омбудсмен.

Она обратила внимание, что инициатива не предполагает полного лишения ребенка телефона в школе, смартфоны запрещают к использованию только на время урока. Чтобы позвонить родителям, дети могут воспользоваться переменой, временем до или после учебного процесса. По мнению эксперта, правильно держать телефоны в портфелях на беззвучном режиме — чтобы они и не отвлекали, и были под рукой в случае острой необходимости.

Согласно поправкам в закон, использование мобильных телефонов в школах запрещено даже в образовательных целях. По мнению омбудсмена, это правильное дополнение по нескольким причинам.

«Многие родители на самом деле негативно относятся к цифровизации учебного процесса. А данная мера поможет ослабить эту хватку. И эта мера также будет создавать равные условия для учебного процесса. Ведь у кого-то из детей может не быть смартфона или такой модели, которая бы позволяла выйти в интернет или подключить определенное приложение», — пояснила Волынец.

Она напомнила, что Федеральный закон об образовании гарантирует всем детям на территории России полностью бесплатное образование. Это значит, что все необходимые для учёбы книги, прописи, гаджеты должны выдаваться государством, а наличие разных моделей гаджетов у детей создавало острые углы, если они использовались в образовательных целях.

Также своим мнением о новом законопроекте поделился заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук, доцент МГПУ Александр Снегуров. Он подчеркнул, что запрет на использование мобильных телефонов на уроках не должен создавать напряжённость между учителями и учениками, а лишь способствовать учебному процессу.

«Я в целом поддерживаю. Телефоны отвлекают на уроках подавляющее большинство детей. Но надо чтобы учителю в классе доверяли, чтобы его слушали и к нему прислушивались. Тогда дети не будут протестовать против какого-то сбора телефонов. Это важное условие», — отметил Снегуров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 ноября, комментируя проект закона, отмечал, что его принятие повысит дисциплину и роль педагога в процессе обучения и будет способствовать более живому общению в классе. Многие дети страдают зависимостью от мобильных телефонов, в связи с чем испытывают сложности с социальной коммуникацией, указывал спикер.

В беседе с ИА Регнум членкор РАН, доктор физико-математических наук, руководитель движения «Родная школа» Алексей Савватеев высказал мнение, что для того, чтобы граждане страны были образованными, а школьный процесс — содержательным, его нужно «децифровизировать», а также прекратить принуждение учеников к электронным образовательным ресурсам.

Согласно социологическим исследованиям, большинство граждан России одобряют подобную меру.