Москва, 6 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Государственная дума приняла закон, ограничивающий использование мобильных устройств в школах. Информация о нововведениях опубликована на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Валерий Мельников/РИА Новости

По данным сайта, закон был одобрен на заседании парламентариев 6 декабря сразу во втором и третьем чтениях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в целях создания благоприятных условий для проведения учителями уроков во время занятий использование средств связи обучающимися не допускается, кроме случаев, предусмотренных образовательной программой, и экстренных ситуаций, связанных с опасностью для жизни или здоровья.

Ограничения также касаются планшетов с сим-картами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 16 ноября, комментируя проект закона, отмечал, что его принятие повысит дисциплину и роль педагога в процессе обучения и будет способствовать более живому общению в классе. Многие дети страдают зависимостью от мобильных телефонов, в связи с чем испытывают сложности с социальной коммуникацией, указывал спикер.

Позиция правительства

Министр просвещения России Сергей Кравцов 27 октября отметил, что законопроект не предполагает полного запрета на использование смартфонов в школах. По новому закону школьники смогут использовать телефоны лишь с разрешения учителя.

Кравцов обратил внимание на то, что, согласно последним опросам, на встречах с профессиональным сообществом, с родителями есть заинтересованность в этих подходах.

Кроме того, министр напомнил, что в Год педагога и наставника, кроме различных просветительских и профессиональных мероприятий, проводится большая законопроектная работа по укреплению правового статуса учителя, поэтому было предложено законодательно закрепить обязанность школьников соблюдать внутренний распорядок образовательных учреждений.

Мнение эксперта

В беседе с ИА Регнум членкор РАН, доктор физико-математических наук, руководитель движения «Родная школа» Алексей Савватеев высказал мнение, что для того, чтобы граждане страны были образованными, а школьный процесс — содержательным, его нужно «децифровизировать», а также прекратить принуждение учеников к электронным образовательным ресурсам.

По словам эксперта, решить проблему связи можно с помощью составления списка с телефонами родителей или разрешения использовать школьниками простые кнопочные телефоны.

Что думают россияне

Согласно социологическим исследованиям, большинство граждан России одобряют подобную меру.

Об этом свидетельствует и исследование ВЦИОМа 2018 года, согласно которому 73% опрошенных выступают за запрет любых гаджетов во время занятий. Это же подтверждает и свежий, от октября этого года, опрос Superjob. Так, по данным опроса, из 1600 родителей и 500 учителей во всех федеральных округах ровно по 83% высказались за вариант «прозвенел звонок — телефон у учителя».

Не только в России

В конце июля эксперты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выпустили рекомендацию о запрете использования смартфонов в школах из-за негативного влияния на обучение и повышения рисков травли детей в Сети. Глава организации Одре Азуле подчеркнула, что такие устройства и подобные им технологии способны оказывать пагубное воздействие на детей в случае их нецелесообразного или чрезмерного применения.

В ЮНЕСКО отметили, что частое использование смартфонов отвлекает школьников от учебного процесса, а также влияет на их эмоциональное состояние, усиливает тревожность и вызывает подавленное настроение.