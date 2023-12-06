Москва, 6 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Человек, перенёсший микоплазменную пневмонию, может столкнуться с осложнениями при заражении коронавирусом. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания в стране микоплазменной инфекцией, вызывающей пневмонию. При этом в Минздраве сообщили, что следят за ситуацией и пока не видят необходимости в ужесточении мер контроля.

Врач Жемчугов отметил, что микоплазменная пневмония имеет свои отличительные особенности. А её последствия могут крайне негативно проявиться в будущем, особенно при заражении коронавирусом.

«Опыт пандемии показал, что если у человека была микоплазменная пневмония, если он сталкивался с этой инфекцией, то коронавирус у него протекает гораздо сложнее, в более тяжёлой форме и может вызвать осложнения. Сама же микоплазменная пневмония протекает не явно», — поделился Жемчугов.

Он отметил, что микоплазменную пневмонию называют ещё оппортунистической, то есть пневмонией наоборот. Классическая пневмония — стафилококковая, стрептококковая — протекает с высокой температурой, сильным кашлем, значительной мокротой. А у микоплазменной пневмонии этого нет, подчеркнул врач. По его словам, такое заболевание протекает мягко, но довольно долго. Жемчугов отметил, что особенностью этой пневмонии являются микроорганизмы микоплазмы, которые живут не в тканях легких, а в прослойках, в соединительной ткани. Этот нюанс также отягощает лечение, которое обычно сопровождается приёмом антибиотиков.

«Там в прослойках происходит воспаление и образуются рубцы, из-за этого у человека появляются проблемы с дыханием. И коронавирус там же активно действует. Поэтому последствия одного крайне негативно отражаются на другом заболевании», — рассказал врач.

Он также отметил, что инфекция передаётся воздушно-капельным путём при довольно близком контакте. Рост числа заболевших специалист счёл обычным сезонным явлением. Однако наиболее подвержены заражению не только люди с ослабленным иммунитетом и из групп риска, но и дети. Так заболевание довольно быстро распространяется в детских садах, начальной школе, где малыши неосознанно очень много и активно контактируют друг с другом.

Жемчугов порекомендовал обязательно обследоваться у врача, если у человека появились признаки простудного заболевания. Тем более что в первые дни любые аденовирусы вызывают похожую картину, а потому лучше как можно раньше определить заболевание, чтобы подобрать соответствующее лечение.

«Если наблюдаются симптомы — лёгкий кашель, слабость, потливость, субфебрильная температура, то нужно идти к доктору и просить обследовать на лёгочную микоплазму в том числе», — поделился врач.

Он отметил, что выявить заболевание можно с помощью анализа крови.

Как передавало ИА Регнум, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов против неё достаточно. Министр уточнил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что среди основных симптомов, указывающих на микоплазменную инфекцию, стоит обращать внимание на повышение температуры, респираторные проявления и интоксикацию.