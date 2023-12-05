Москва, 6 декабря, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В России зарегистрированы случаи заболевания микоплазменной инфекцией, ситуация полностью контролируется Роспотребнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжёлых форм инфекции», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают все групповые случаи заболевания инфекцией. Также ведётся комплексная лабораторная диагностика, организуются противоэпидемические мероприятия. Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются.

Многоуровневая система эпидемиологического надзора помогает максимально быстро выявлять инфекционных больных и предотвращать распространение этой инфекции среди населения, заверили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно. Возбудитель пневмонии — микоплазма — известен уже довольно продолжительное время, к нему есть тест-системы для диагностики, а также эффективные антибактериальные препараты, отметил учёный.