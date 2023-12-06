Москва, 6 декабря, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Три основных симптома могут указывать на микоплазменную инфекцию, случаи которой выявили в России. Это повышение температуры, респираторные проявления и интоксикация, заявил 6 декабря врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Максим Богодвид / РИА Новости

По его словам, учёным микоплазменная инфекция известна давно, это респираторная болезнь с непростым возбудителем — «на грани между вирусом и бактерией». Кардинальных симптомов у болезни три, первый — гипертермия, то есть повышение температуры. Но иногда болеют и без неё.

Во-вторых, на микоплазмоз указывают респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, першение в горле. Третий симптом — интоксикация.

Специалист добавил, что речь идёт о не очень приятном заболевании. Инфекция будет протекать легко, если осядет в верхних дыхательных путях, но может и спровоцировать пневмонию с тяжёлым течением. При раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи исход будет в целом благополучный, сказал он.

«Вакцины от микоплазменной инфекции нет», — рассказал Малышев РБК.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, а препаратов против неё достаточно. Диагностика, течение болезни и «клиника» понятны, отметил министр.

О выявлении в России случаев заболевания микоплазменной инфекцией ранее заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что полностью контролируют ситуацию.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в стране некорректно, так как этот возбудитель давно известен. Он отметил, что существуют и тест-системы для диагностики, и эффективные антибактериальные препараты.