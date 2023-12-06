Москва, 6 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов против неё достаточно, заявил 6 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

«Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция», — сказал он журналистам.

Министр уточнил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.

Как сообщало ИА Регнум, в России зарегистрированы случаи заболевания микоплазменной инфекцией, ситуация полностью контролируется Роспотребнадзором. Сотрудники надзорного ведомства устанавливают все групповые случаи заболевания инфекцией.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский отметил, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, поскольку этот возбудитель известен давно.