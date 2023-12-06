Вашингтон, 6 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. «Секретный» брифинг, который был проведён в сенате США по инициативе Белого дома и на котором должны были обсуждаться вопросы выделения помощи Израилю и Украине, закончился скандалом, сообщил 6 декабря на своей странице в X (Twitter) корреспондент телеканала Fox News в конгрессе США Чад Перграм.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, представители Демократической партии обвинили своих оппонентов — республиканцев в том, что те «перехватили» тему встречи, начав говорить о выделении средств на защиту южных границ США, вместо того, чтобы обсуждать Израиль и Украину, сообщил журналист.

По словам лидера фракции Демократической партии в верхней палате конгресса Чака Шумера, республиканцы «кричали» на одного из присутствовавших на встрече генералов, требуя принятия больших усилий по защите границы.

Ранее член верхней палаты конгресса Митт Ромни сообщил, что республиканцы покинули «секретный брифинг», не получив от оппонентов ответа на свои предложения.

Также сообщалось, что участие в брифинге в режиме онлайн должен был принимать и глава киевского режима Владимир Зеленский, но в последний момент его выступление было отменено. Шумер объяснил это решение тем, что в Киеве «что-то произошло в последнюю (перед брифингом. — Прим. ред.) минуту».

Хорошо, что Зеленский принял именно такое решение, отметил в свою очередь Ромни. Сенаторы знают о нуждах ВСУ, но вопрос сейчас не в Украине и не в её желаниях: республиканцы требуют, чтобы тема помощи Украине и Израилю не отвлекала внимание от финансирования укрепления южной границы США, подчеркнул он.

Ранее представители республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине и Израилю отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались демократы.

На фоне этих споров ряд высокопоставленных американских политиков заявили о возможном прекращении или резком сокращении объёмов военной помощи США Украине. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отмечала, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. Член сената от Демократической партии Крис Мёрфи заявил, что США скоро «бросят» Украину, хотя такое развитие событий будет угрожать «вооружённым конфликтом в Европе».

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.

Для властей США поражение Украины в конфликте с Россией означает серьёзные риски начала ещё одного территориального спора — в этот раз Китая и Тайваня, отметил в беседе с ИА Регнум американист Павел Шариков, комментируя высказывания американских лидеров о возможном исчерпании средств для помощи Украине при отсутствии новых решений Конгресса.